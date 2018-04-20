Путин обсудил с руководителями Кубы реализацию совместных проектов

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем и первым секретарём ЦК Коммунистической партии Раулем Кастро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении итогов прошедшей 18–19 апреля сессии Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба с российской стороны подтверждена готовность оказывать содействие кубинскому руководству в проведении линии на социально-экономическую модернизацию страны», — говорится в сообщении.

Путин тепло поздравил Диас-Канеля с избранием на высший государственный пост Кубы и с Днём рождения, пожелав крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности.

В свою очередь глава Госсовета Кубы подчеркнул приверженность курсу на всемерное углубление многоплановых связей с Россией.

«Акцентирован обоюдный настрой на последовательную реализацию двусторонних проектов, прежде всего в области энергетики и транспортной инфраструктуры», — подчеркнули в Кремле.

Кроме того, российский лидер выразил искреннюю признательность Раулю Кастро за многолетнюю совместную работу и большой личный вклад в укрепление стратегического партнёрства между странами.

Ранее Кастро рассказал об отношениях Кубы с Россией и США.