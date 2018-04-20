В Совфеде прокомментировали озабоченность ФРГ санкциями против России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал озабоченность ФРГ санкциями против России.

По словам сенатора, руководство европейских стран начинает понимать, что ЕС вовлечён в не очень «чистоплотную игру» против Москвы.

«Конечно, в сегодняшней ситуации они не могут сказать однозначного «нет» США и выступить против санкций. Это обусловлено своеобразной сложившейся корпоративной этикой», — пояснил Клинцевич.

Вместе с тем, отметил сенатор, совершенно ясно, что экономические ограничения против России становятся Европе крайне невыгодны и ей так или иначе придётся делать то, что в настоящее время делает Германия.

Ранее Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал новые возможные санкции США против России.