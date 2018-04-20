Эксперт: США будут отрицать доказательства эффективности ПВО Сирии

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что российские военные скоро представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией в ходе удара 14 апреля.

«Думаю, они (США. — RT) будут всё опровергать. Подобное мы видим уже на протяжении достаточно длительного периода», — сказал он.

Дрозденко добавил, что ПВО Сирии показала свою эффективность.

«Хочу обратить внимание, что система ПВО — оборонительная, не предназначена для атаки на кого-то. Она только для защиты. Эту систему наши для САР совершенствовали, и фактически сейчас мир увидел, что ПВО Сирии достаточно эффективная», — заключил эксперт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что российские военные скоро представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией в ходе удара 14 апреля.