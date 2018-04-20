Число пострадавших при столкновении поездов в Зальцбурге превысило 50

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По меньшей мере 54 человека пострадали в результате столкновения пассажирских поездов на вокзале австрийского Зальцбурга, сообщает Salzburger Nachrichten.

По данным издания, маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к составу из Цюриха и врезался в стоящий поезд.

Отмечается, что большинство пассажиров в момент происшествия спали. Согласно предварительной информации, пострадавшие получили лёгкие травмы из-за упавших в вагонах предметов. 

Ранее сообщалось о 35 пострадавших.

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