Более 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Зальцбурге
На вокзале австрийского города Зальцбурга столкнулись два поезда.
Об этом сообщает издание Watson.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 35 человек.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается причина происшествия.
3 апреля при столкновении поездов в метро Германии пострадали 20 человек.
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