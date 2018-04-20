Более 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Зальцбурге

На вокзале австрийского города Зальцбурга столкнулись два поезда.

Об этом сообщает издание Watson.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 35 человек.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается причина происшествия.

3 апреля при столкновении поездов в метро Германии пострадали 20 человек.