США намерены продать Мексике вооружения на сумму $1,2 млрд

Соединённые Штаты намерены продать Мексике многоцелевые палубные вертолёты, авиационные ракеты и торпеды на сумму около $1,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Управления Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Отмечается, что Госдепартамент не высказался против подобного рода поставок в Мексику.

«Предполагаемая продажа (вооружений. — RT) поспособствует реализации внешнеполитических целей США, а также укреплению национальной безопасности страны, поскольку поможет укрепить безопасность стратегического партнёра в регионе», — говорится в тексте.

Документ, содержащий список видов вооружений и техники, которые могут быть проданы мексиканской стороне, направлен ведомством в Конгресс США, как того требует американское законодательство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены упростить процедуру продажи вооружений Японии и другим союзникам.