Трамп заявил, что США планируют упростить процедуру продажи вооружений союзникам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены упростить процедуру продажи вооружений Японии и другим союзникам. Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«США поддерживают усилия Японии в наращивании её оборонного потенциала, и мы изучаем варианты упрощения продаж американских вооружений Японии через программу продажи оружия иностранным государствам. Мы делаем это в отношении не только Японии, но и других союзников… Они будут получать своё оружие быстро», — отметил он.

По словам американского лидера, иногда оформление заказа занимало годы из-за бюрократических проволочек в Минобороны и Госдепартаменте.

«Теперь это будет делом дней», — добавил Трамп.

Ранее США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности. 

Как сообщала газета The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа якобы одобрила продажу летального вооружения Украине на $41,5 млн. Речь идёт о поставках крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1, а также запчастей и боеприпасов к ним.

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