Венесуэла просит Европейский союз разблокировать её активы

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обратился с просьбой к Европейскому союзу разблокировать финансовые активы страны. Об этом сообщает Globovision.

«Венесуэла просит осуществить справедливые действия, чтобы европейские финансовые институты разблокировали средства и транзакции венесуэльского государства», — сказал он.

По словам Арреаса, данная просьба была основана на предположении о том, что ЕС не зависит от политики США в данном вопросе, в частности от «принудительных, односторонних и незаконных мер, предпринятых администрацией (президента США. — RT) Дональда Трампа против экономики и народа Венесуэлы».

В январе сообщалось, что Евросоюз ввёл санкционные меры в отношении семи высокопоставленных представителей Венесуэлы в связи с «продолжающимся ухудшением ситуации» в стране.