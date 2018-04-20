Трамп выразил соболезнования семьям погибших во Флориде полицейских

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter выразил соболезнования семьям полицейских, погибших в результате стрельбы в одном из ресторанов Флориды.

Американский лидер выразил соболезнования членам семей, друзьям и коллегам двух полицейских округа Гилкрист, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в ресторане «Эйс Чайна» в американском штате Флорида погибли двое сотрудников полиции.