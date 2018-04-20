Трамп выразил соболезнования семьям погибших во Флориде полицейских

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter выразил соболезнования семьям полицейских, погибших в результате стрельбы в одном из ресторанов Флориды.

Американский лидер выразил соболезнования членам семей, друзьям и коллегам двух полицейских округа Гилкрист, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в ресторане «Эйс Чайна» в американском штате Флорида погибли двое сотрудников полиции. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных