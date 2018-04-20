Трамп выразил соболезнования семьям погибших во Флориде полицейских
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter выразил соболезнования семьям полицейских, погибших в результате стрельбы в одном из ресторанов Флориды.
Американский лидер выразил соболезнования членам семей, друзьям и коллегам двух полицейских округа Гилкрист, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в ресторане «Эйс Чайна» в американском штате Флорида погибли двое сотрудников полиции.
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