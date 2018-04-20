Асад отказался от вручённого ему в 2001 году французского ордена
«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединённых Штатов и Великобритании», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Twitter.
Также отмечается, что награда передана в посольство Румынии в Дамаске, которое временно представляет интересы Франции на территории Сирии.
В ночь на 14 апреля сообщалось, что вооружённые силы США, Великобритании и Франции выпустили более 100 ракет по объектам на территории Сирии.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН прокомментировал произошедшее.