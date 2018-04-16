Макрон заявил, что французская сторона убедила Трампа ограничить цели ударов по Сирии

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно французская сторона убедила президента США Дональда Трампа нанести ограниченный удар по объектам в Сирии.

Об этом он сказал в эфире BFM TV.

«Мы убедили Трампа ограничить цели ударов только химическими объектами», — сказал он.

По его словам, изначально в СМИ и на странице Трампа в Twitter была более агрессивная риторика.

Он также отметил, что Париж переубедил Вашингтон остаться в Сирии.

«Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться», — добавил президент.

Ранее Макрон назвал «отлично проведённой операцией» ракетные удары союзников по Сирии.

В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии. В Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники выпустили более 100 ракет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток Внешняя политика Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных