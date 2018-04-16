Макрон заявил, что французская сторона убедила Трампа ограничить цели ударов по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно французская сторона убедила президента США Дональда Трампа нанести ограниченный удар по объектам в Сирии.

Об этом он сказал в эфире BFM TV.

«Мы убедили Трампа ограничить цели ударов только химическими объектами», — сказал он.

По его словам, изначально в СМИ и на странице Трампа в Twitter была более агрессивная риторика.

Он также отметил, что Париж переубедил Вашингтон остаться в Сирии.

«Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться», — добавил президент.

Ранее Макрон назвал «отлично проведённой операцией» ракетные удары союзников по Сирии.

В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии. В Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники выпустили более 100 ракет.