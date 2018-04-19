Командующий ССА рассказал о ситуации в сирийском городе Дмер

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Командующий Свободной сирийской армией в районе Восточного Каламона Мухаммад Шаабан в разговоре с RT рассказал о ситуации в сирийском городе Дмер.
Командующий ССА рассказал о ситуации в сирийском городе Дмер
  • Reuters
  • © Ali Hashisho

«Была достигнута договорённость между группировками города Дмер «Коммандос пустыни», «Джейш аль-Ислам» и «Коммандос группировки мученика Ахмада аль-Абдо». Эти группировки договорились о создании комитета для проведения переговоров с (сирийским) режимом. Этот комитет провёл переговоры только с представителями российской стороны. Мы договорились о выходе боевиков «Джейш аль-Ислам» из Дмера. Они должны присоединиться к боевикам этой группировки, выходящим из Восточной Гуты, и вместе направиться в Идлиб или Джераблус», — заявил он.

По его словам, бойцы ССА уже покинули Восточную Гуту, поэтому они согласились выйти из Дмера.

«Мы уйдём туда (в Джераблус), потому что мы не хотим войны и разрушений, а хотим, чтобы ситуация в городе стала спокойной и безопасной», — заявил Шаабан.

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Подробнее — в материале RT.

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