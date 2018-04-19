В конгрессе США опасаются возможной реакции России на пролёт ракет над её территорией

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Исследовательский центр конгресса США опубликовал отчёт о возможных проблемах, связанных с концепцией быстрого глобального удара. RT ознакомился с документом.

В соответствии с разработанной системой Вашингтон должен иметь возможность ударить по любой цели на планете в течение часа. Утверждается, что это может повысить усилия США по «сдерживанию и победе над противниками», позволяя атаковать наиболее важные цели в начале и в течение конфликта.

При этом в центре выразили опасения по поводу того, что в случае запуска обычных ракет по предполагаемому противнику Россия и Китай могут решить, что США применили ядерные ракеты, и ответить зеркально. В документе пояснили, что Соединённые Штаты «исторически планировали» запускать свои баллистические ракеты над Северным полюсом и теоретически они могут пролететь и над Россией, и над Китаем, направляясь к цели.

Для снижения риска «недопонимания» между Россией и США в случае запуска Вашингтоном баллистических ракет предлагается ряд мер. В частности, в документе указывается, что США могли бы заранее уведомлять Россию о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой либо страны могли бы создать специальную горячую линию для связи после запуска.

Подробнее — в материале RT.

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