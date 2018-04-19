Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с КНДР

США за последнее время добились значительного прогресса в переговорах с КНДР. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Мы прошли большой путь с Северной Кореей… Мы наложили невероятно жёсткие санкции и приняли другие меры. Я хотел бы особо поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина, который сделал ради нас больше, чем сделал любой китайский лидер ради какой-либо из администраций», — отметил Трамп.

Pres. Trump thanks Chinese Pres. Xi Jinping, "who has done more for us than he's done any other administration, or than any leader of China has done for any president or administration" on North Korea. https://t.co/wubrzGmDRZpic.twitter.com/njbTTHBNUZ — ABC News Politics (@ABCPolitics) 18 апреля 2018 г.

Ранее Трамп заявил, что США будут продолжать оказывать максимальное давление на КНДР до того момента, пока Пхеньян полностью не избавится от ядерного оружия.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына разработать план денуклеаризации.