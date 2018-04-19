В Центре по примирению рассказали об обстановке в Восточной Гуте

Более 60 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

«При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства САР в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 60 352 жителя Восточной Гуты», — говорится в заявлении (есть в распоряжении RT).

Кроме того, отмечается, что продолжается работа по возвращению к мирной жизни жителей недавно освобождённого от боевиков города Дума.

«Подразделения российской военной полиции в тесном взаимодействии с сирийскими полицейскими осуществляют контроль режима прекращения боевых действий, обеспечивают безопасность, организуют помощь местному населению и ведут учёт возвращения беженцев», — отметил Евтушенко.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что в Восточной Гуте завершена уникальная гуманитарная операция.