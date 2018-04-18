Эксперт прокомментировал отмену виз для отправляющихся на Хайнань россиян

Короткая ссылка
Президент национальной ассоциации по развитию туризма Innovation Russia Карен Гончаров в беседе с НСН прокомментировал отмену виз для отправляющихся на Хайнань россиян.

«Это очередной шаг в сторону улучшения инфраструктуры туризма. Это всегда положительно сказывается на туристическом потоке», — сказал эксперт.

Как отметил Гончаров, он бы не стал говорить, что будет резкий взрыв, потому что направление и так довольно популярное и особых сложностей с получением виз не было.

Эксперт также указал, что Хайнань — не бюджетное направление.

Ранее политолог, африканист Николай Добронравин в беседе с Nation News отметил потенциал стран Африки в развитии туризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных