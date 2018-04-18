Эксперт прокомментировал отмену виз для отправляющихся на Хайнань россиян

Президент национальной ассоциации по развитию туризма Innovation Russia Карен Гончаров в беседе с НСН прокомментировал отмену виз для отправляющихся на Хайнань россиян.

«Это очередной шаг в сторону улучшения инфраструктуры туризма. Это всегда положительно сказывается на туристическом потоке», — сказал эксперт.

Как отметил Гончаров, он бы не стал говорить, что будет резкий взрыв, потому что направление и так довольно популярное и особых сложностей с получением виз не было.

Эксперт также указал, что Хайнань — не бюджетное направление.

Ранее политолог, африканист Николай Добронравин в беседе с Nation News отметил потенциал стран Африки в развитии туризма.