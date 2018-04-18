В МИД скептически оценили заявление техсекретариата ОЗХО по делу Скрипаля

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия оценивает скептически заявление технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
В МИД скептически оценили заявление техсекретариата ОЗХО по делу Скрипаля
  • Reuters

«Заявление руководства технического секретариата ОЗХО оцениваем скептически, так как они не стыкуются с теми данными, которые мы получили в результате анализа доклада ОЗХО», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она отметила, что ситуация с веществом BZ, которая была описана в заявлении техсекретариата, является спорной.

«Нужно остановить эту игру в кошки-мышки и наконец открыть все имеющиеся данные», — добавила Захарова.

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в образцах проб, взятых экспертами в британском Солсбери, не найдено следов отравляющего вещества BZ.

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