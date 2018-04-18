В МИД скептически оценили заявление техсекретариата ОЗХО по делу Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия оценивает скептически заявление технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Заявление руководства технического секретариата ОЗХО оцениваем скептически, так как они не стыкуются с теми данными, которые мы получили в результате анализа доклада ОЗХО», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она отметила, что ситуация с веществом BZ, которая была описана в заявлении техсекретариата, является спорной.

«Нужно остановить эту игру в кошки-мышки и наконец открыть все имеющиеся данные», — добавила Захарова.

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в образцах проб, взятых экспертами в британском Солсбери, не найдено следов отравляющего вещества BZ.