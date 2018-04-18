Постпред Сирии при ООН: миссия ОЗХО сможет попасть в Думу после проверки специалистов
- Reuters
«Группа ООН по безопасности въехала в Думу около 15:00 по времени Дамаска, чтобы оценить ситуацию в области безопасности на месте. Если команда ООН решит, что ситуация в Думе спокойная, миссия по установлению фактов начнёт работу в Думе завтра», — цитирует его РИА Новости.
Джаафари отметил, что «решение об отправке миссии по установлению фактов принимается только ООН и ОЗХО».
«Сирийское правительство сделало всё, что могло, чтобы способствовать работе этой миссии», — подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО заходят в сирийский город Дума, где якобы была совершена химатака.
Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть неопровержимые доказательства того, что инцидента с химоружием в сирийской Думе не было и что это провокация со стороны британских спецслужб.