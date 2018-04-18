Небензя заявил о невозможности «под бомбами» лишить Асада власти в Сирии

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя полагает, что применение военной силы против сирийского лидера Башара Асада не заставит его начать переговоры.

«Трудно представить, что после всего, что произошло, сирийские власти испытывают энтузиазм говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке западной тройки (США, Великобритания, Франция. — RT). Если задача стоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как военного преступника, чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача нереализуема», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Ранее постпред России при ООН в ходе заседания Совета Безопасности назвал шесть шагов к урегулированию ситуации в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных