Небензя заявил о невозможности «под бомбами» лишить Асада власти в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя полагает, что применение военной силы против сирийского лидера Башара Асада не заставит его начать переговоры.

«Трудно представить, что после всего, что произошло, сирийские власти испытывают энтузиазм говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке западной тройки (США, Великобритания, Франция. — RT). Если задача стоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как военного преступника, чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача нереализуема», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Ранее постпред России при ООН в ходе заседания Совета Безопасности назвал шесть шагов к урегулированию ситуации в Сирии.