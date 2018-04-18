Небензя заявил о невозможности «под бомбами» лишить Асада власти в Сирии
«Трудно представить, что после всего, что произошло, сирийские власти испытывают энтузиазм говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке западной тройки (США, Великобритания, Франция. — RT). Если задача стоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как военного преступника, чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача нереализуема», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Ранее постпред России при ООН в ходе заседания Совета Безопасности назвал шесть шагов к урегулированию ситуации в Сирии.