Патриарх Кирилл и Папа Римский выпустили совместное заявление по ситуации в Сирии

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Патриарх Кирилл и Папа Римский представили совместное заявление в связи с эскалацией ситуации в Сирии. Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Патриарх Кирилл и Папа Римский выпустили совместное заявление по ситуации в Сирии
  • © Сергей Пятаков / РИА Новости

«Продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке, в последние годы причинившие огромные страдания, унесшие жизни многих тысяч людей и заставившие миллионы спасаться бегством, ныне грозят перерасти в глобальный конфликт», — зачитал он текст заявления.

По их мнению, «мир подошёл к опасной черте — к реальному провалу в международных отношениях и сотрудничестве, которое осуществлялось во благо всей человеческой семьи».

«Перед лицом этой страшной угрозы мы обращаемся ко всем мировым лидерам с призывом осознать свою ответственность перед своими народами, перед человечеством в целом и перед Богом», — подчёркивается в заявлении.

Патриарх и понтифик также обратились к странам — членам ООН с призывом вспомнить о своём долге перед семьёй народов, преодолеть разногласия и сообща трудиться ради мира во всём мире.

«Вместе мы призываем политических лидеров не допустить дальнейшей эскалации напряжённости, избежать конфронтации и встать на путь диалога», — заключили духовные лидеры.

Кроме того, заявление было поддержано главами Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской православных церквей, а также рядом других патриархов восточных церквей.

14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии.

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал удары Запада по Сирии актом агрессии.

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Ситуация в Сирии
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