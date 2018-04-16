Гатилов: в сирийской Думе созданы все условия для работы экспертов ОЗХО

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Власти Сирии создали все условия для нормальной работы экспертов Организации по запрещению химического оружия в городе Дума. Об этом заявил постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Для установления истины в настоящее время на месте находятся эксперты ОЗХО. Им оказывается всемерная поддержка со стороны сирийских властей и представителей российской военной полиции. Созданы все условия для их нормальной работы. В первую очередь с точки зрения обеспечения их безопасности», — цитирует Гатилова РИА Новости.

Он отметил, что в Думу были направлены представители ВОЗ «для оценки объективной обстановки с точки зрения медико-санитарных условий в том районе, где якобы было применено химическое оружие».

Ранее в Минобороны сообщили, что эксперты ОЗХО планируют прибыть в сирийскую Думу 18 апреля.

14 апреля стало известно, что эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск.

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