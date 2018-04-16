В Минобороны сообщили, что эксперты ОЗХО планируют прибыть в сирийскую Думу 18 апреля

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Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассчитывают посетить сирийскую Думу, где якобы произошёл инцидент с химоружием, в среду, 18 апреля. Об этом на пресс-конференции заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Игорь Кириллов.
В Минобороны сообщили, что эксперты ОЗХО планируют прибыть в сирийскую Думу 18 апреля
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«Завтра туда (в Думу. — RT) выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута, и на среду планируется выезд специалистов ОЗХО», — сказал Кириллов.

Он также подтвердил, что их прибытие планируется на этот день.

14 апреля стало известно, что эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск.

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