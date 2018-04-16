Эксперт прокомментировал наличие у России доказательств инсценировки химатаки в Сирии

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT прокомментировал заявление постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина о наличии неопровержимых доказательств того, что инцидента с химоружием в Думе не было, а за провокацией стоят британские спецслужбы.

«Я убеждён, что такого рода «химатаки» являются именно провокациями, что они, безусловно, были организованы рядом дружественных Западу исламистских группировок, которые сотрудничают в борьбе против Башара Асада и Сирийской Арабской Республики. Наличие у российской стороны определённых доказательств показывает всю добросовестность подхода к решению подобных проблем. Я думаю, что и Британия, и США либо будут всё отрицать, либо не будут придавать какого-либо значения этим доказательствам, пытаясь нивелировать их массированной информационной атакой», — отметил Безпалько.

По его словам, «Запад оперирует не фактами, а своими интересами и мощной медиамашиной, которая пытается настроить общественное мнение против России и САР».

Ранее Шульгин заявил, что у России есть неопровержимые доказательства того, что инцидента с химоружием в сирийской Думе не было. Он добавил, что всё это было спланировано британской стороной при возможном участии США.

При этом, по словам Шульгина, удалось найти участников съёмок постановочного видео, которое представлялось в качестве доказательства химатаки.