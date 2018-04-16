Захарова: США не смогли поддержать дипломатическую игру с Россией

США не смогли поддержать дипломатическую игру с Россией и перешли к бесконечным запугиваниям и санкциям. Об этом в эфире «России 24» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

РИА Новости