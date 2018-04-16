Захарова: США не смогли поддержать дипломатическую игру с Россией
- РИА Новости
«К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру и в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану Б: бесконечным запугиваниям, санкциям»,— приводит её слова ТАСС.
Захарова отметила, что это часть большой стратегии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции против России «международным экономическим рейдерством».
6 апреля США ввели санкции в отношении российских госслужащих, бизнесменов и компаний.