Захарова: США не смогли поддержать дипломатическую игру с Россией

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США не смогли поддержать дипломатическую игру с Россией и перешли к бесконечным запугиваниям и санкциям. Об этом в эфире «России 24» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: США не смогли поддержать дипломатическую игру с Россией
  • РИА Новости

«К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру и в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану Б: бесконечным запугиваниям, санкциям»,— приводит её слова ТАСС.

Захарова отметила, что это часть большой стратегии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции против России «международным экономическим рейдерством».

6 апреля США ввели санкции в отношении российских госслужащих, бизнесменов и компаний. 

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