Глава МИД Бельгии заявил о необходимости настоящего диалога с Россией и Ираном

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс по итогам заседания Совета ЕС заявил, что прошедшая встреча глав МИД стран — членов ЕС продемонстрировала необходимость настоящего диалога с Россией и Ираном, чему должен поспособствовать Евросоюз.

«Дискуссии, которые у нас были по России и Ирану, показали, что в обоих случаях мы должны открыть настоящий диалог», — цитирует Рейндерса РИА Новости.

По его словам, в ЕС надеются, что Россия и Иран окажут давление на Дамаск для возобновления политического диалога.

«Надеюсь, что ЕС сможет способствовать этому диалогу с Россией и Ираном, иногда связанному с конфликтами, иногда с целью поиска совместных решений. Это именно то, что мы теперь будем пытаться воплощать как на национальном, так и на европейском уровне», — пояснил он.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС расширит поддержку молодёжи в России.