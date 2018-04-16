Глава МИД Бельгии заявил о необходимости настоящего диалога с Россией и Ираном
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«Дискуссии, которые у нас были по России и Ирану, показали, что в обоих случаях мы должны открыть настоящий диалог», — цитирует Рейндерса РИА Новости.
По его словам, в ЕС надеются, что Россия и Иран окажут давление на Дамаск для возобновления политического диалога.
«Надеюсь, что ЕС сможет способствовать этому диалогу с Россией и Ираном, иногда связанному с конфликтами, иногда с целью поиска совместных решений. Это именно то, что мы теперь будем пытаться воплощать как на национальном, так и на европейском уровне», — пояснил он.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС расширит поддержку молодёжи в России.