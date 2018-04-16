Могерини: ЕС расширит поддержку молодёжи в России

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Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС расширит поддержку гражданского общества России, в особенности молодёжи.
Могерини: ЕС расширит поддержку молодёжи в России
  • Reuters

Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза.

«Последнее и, возможно, самое важное — увеличение нашей поддержки гражданского общества России, в особенности российских студентов и учёных», — сказала Могерини.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по итогам заседания Совета ЕС заявил, что главы МИД 28 стран — членов Евросоюза обсуждали вопрос введения новых ограничительных мер в отношении сирийских властей.

 

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