Могерини: ЕС расширит поддержку молодёжи в России

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС расширит поддержку гражданского общества России, в особенности молодёжи.

Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза.

«Последнее и, возможно, самое важное — увеличение нашей поддержки гражданского общества России, в особенности российских студентов и учёных», — сказала Могерини.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по итогам заседания Совета ЕС заявил, что главы МИД 28 стран — членов Евросоюза обсуждали вопрос введения новых ограничительных мер в отношении сирийских властей.