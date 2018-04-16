Постпред России при ОЗХО заявил, что США не нужно расследование инцидента в Думе

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Американской стороне не нужно расследование инцидента в сирийской Думе. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Постпред России при ОЗХО заявил, что США не нужно расследование инцидента в Думе
  • Reuters

«Явно, что американцам наш проект совершенно не нужен в силу тех причин, о которых я сказал. Им никакое расследование не нужно — ни тогда, ни сейчас, ни раньше. После Хан-Шейхуна им не нужно было расследование, они уже всё для себя решили. Сейчас они тоже говорят о том, что Асад во всём виноват», — сказал Шульгин в ходе пресс-конференции.

Ранее Шульгин отметил, что представитель США при организации расценил удар по Сирии как акцию возмездия.

14 апреля ВС Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.

RT ведёт трансляцию.

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