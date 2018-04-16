Французские депутаты назвали незаконной операцию в Сирии
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Об этом сообщает ТАСС.
«Наша страна включилась в незаконную операцию», — заявил представитель независимой левой и республиканской группы Жан-Поль Лекок.
В свою очередь, экс-кандидат в президенты и лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон подчеркнул, что «операция в Сирии была проведена в отсутствие доказательств».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила правовые основания для нанесения удара по Сирии.
14 апреля вооружённые силы Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.