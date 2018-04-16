В Минобороны России заявили, что реальными целями удара по Сирии были военные объекты

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США, Великобритания и Франция в ходе удара по Сирии стремились поразить сирийские военные объекты, включая аэродромы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны России заявили, что реальными целями удара по Сирии были военные объекты
  • globallookpress.com
  • © Ammar Safarjalani

«Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барзе и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы», — сказал он.

По словам Конашенкова, на снимке объекта в районе Барзы видно, что «характер разрушений в результате ракетного удара не соответствует масштабу разрушений от применения трёх десятков крылатых ракет».

Кроме того, при обследовании территорий объектов не выявлено «ни такого количества обломков и осколков боеприпасов, ни соответствующего числа воронок».

Ранее Конашенков сообщил, что в ходе удара США и их союзников по Сирии сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 ракета из 103.

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