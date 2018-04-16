Автомобиль въехал в группу людей возле торгового центра в Манчестере

В английском городе Манчестер автомобиль въехал в группу людей, находившихся на парковке возле торгового центра. Об этом сообщает Daily Star.

globallookpress.com

© Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com

По информации издания, в результате инцидента пострадали шесть человек, их госпитализировали. На место прибыли машины скорой помощи и медицинский вертолёт. Подробности произошедшего пока неизвестны.