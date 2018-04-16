Автомобиль въехал в группу людей возле торгового центра в Манчестере

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В английском городе Манчестер автомобиль въехал в группу людей, находившихся на парковке возле торгового центра. Об этом сообщает Daily Star.
Автомобиль въехал в группу людей возле торгового центра в Манчестере
  • globallookpress.com
  • © Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com

По информации издания, в результате инцидента пострадали шесть человек, их госпитализировали.

На место прибыли машины скорой помощи и медицинский вертолёт.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

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