Джуканович побеждает на выборах президента Черногории
Согласно предварительным результатам, бывший премьер и экс-президент Черногории Мило Джуканович побеждает на выборах президента страны.
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Cemi.
После обработки 9% бюллетеней Джуканович набирает 57,6% голосов. Кандидат от оппозиции Младен Боянич набирает 33,9%. Остальные кандидаты набирают менее 5% голосов.
Ранее в Черногории завершилось голосование на президентских выборах.
Подробнее о выборах в Черногории — в материале RT.
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