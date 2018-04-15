Джуканович побеждает на выборах президента Черногории

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Согласно предварительным результатам, бывший премьер и экс-президент Черногории Мило Джуканович побеждает на выборах президента страны.
Джуканович побеждает на выборах президента Черногории
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Cemi.

После обработки 9% бюллетеней Джуканович набирает 57,6% голосов. Кандидат от оппозиции Младен Боянич набирает 33,9%. Остальные кандидаты набирают менее 5% голосов.

Ранее в Черногории завершилось голосование на президентских выборах.

Подробнее о выборах в Черногории — в материале RT.

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