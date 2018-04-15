Захарова заявила, что ОЗХО подтвердила уничтожение химического оружия в Сирии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила уничтожение химоружия на территории Сирии.
Захарова заявила, что ОЗХО подтвердила уничтожение химического оружия в Сирии
  • © MFA Russia Press Service./Global Look Press

«Химическое оружие в Сирии было уничтожено, и под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия», — цитирует Захарову «Звезда».

Она отметила, что химические вещества на территории Сирии применяют экстремисты и боевики.

«Это доказанный факт, и каждый раз, когда новый город, населённый пункт, село берётся сирийской армией, там находят схроны с химическими веществами», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что уничтожение химоружия Сирии проходило под строжайшим международным контролем.

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