Захарова заявила, что ОЗХО подтвердила уничтожение химического оружия в Сирии
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«Химическое оружие в Сирии было уничтожено, и под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия», — цитирует Захарову «Звезда».
Она отметила, что химические вещества на территории Сирии применяют экстремисты и боевики.
«Это доказанный факт, и каждый раз, когда новый город, населённый пункт, село берётся сирийской армией, там находят схроны с химическими веществами», — подчеркнула официальный представитель МИД России.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что уничтожение химоружия Сирии проходило под строжайшим международным контролем.