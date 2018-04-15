Рябков: уничтожение химоружия Сирии проходило под строжайшим международным контролем

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал непонятными обвинения США в неполном уничтожении химического оружия Сирии, процедура которого проходила под строгим международным контролем.
Рябков: уничтожение химоружия Сирии проходило под строжайшим международным контролем
  • Сергей Рябков
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi/Xinhua

«Процесс уничтожения (сирийского химоружия. — RT) осуществлялся в режиме тесного сотрудничества вовлечённых стран, в том числе США, причём под строжайшим международным контролем», — цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, в связи с этим непонятны обвинения в адрес России в том, что она якобы не проконтролировала ситуацию.

«Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные примитивные и ни на чём не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон назвал главную причину нанесения удара по Сирии.

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