Хейли: власти Сирии недостойны переговоров с США

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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не намерен вступать в прямые переговоры с властями Сирии и сирийским президентом Башаром Асадом.
Хейли: власти Сирии недостойны переговоров с США
  • Reuters

«Мы никогда не захотим вступать в прямые переговоры с Сирией при текущем положении дел. Они (власти Сирии. — RT) недостойны переговоров с США. Они ничего не сделали, но жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю. И всё во имя силы... Нет, мы не собираемся вести переговоры с Асадом», — заявила Хейли в интервью CBS.

При этом она отметила, что США продолжат участвовать в женевском процессе по Сирии.

Ранее Хейли сообщила, что США объявят об очередных антироссийских санкциях, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийской химической программой.

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