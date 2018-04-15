Хейли: власти Сирии недостойны переговоров с США

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не намерен вступать в прямые переговоры с властями Сирии и сирийским президентом Башаром Асадом.

«Мы никогда не захотим вступать в прямые переговоры с Сирией при текущем положении дел. Они (власти Сирии. — RT) недостойны переговоров с США. Они ничего не сделали, но жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю. И всё во имя силы... Нет, мы не собираемся вести переговоры с Асадом», — заявила Хейли в интервью CBS.

При этом она отметила, что США продолжат участвовать в женевском процессе по Сирии.

Ранее Хейли сообщила, что США объявят об очередных антироссийских санкциях, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийской химической программой.