Небензя предположил, что постпреду США при ООН нравится Россия

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что его американская коллега Никки Хейли, возможно, любит Россию, так как именно к этой стране она постоянно обращается в своих выступлениях.

«Она всегда отмечает Россию. Думаю, что ей нравится Россия, наверное, поэтому. Она не может не упомянуть Россию в каждом выступлении, что я от неё слышу. Но мы уже сказали сегодня: нас просят давать результаты, но я думаю, что ещё никто не сделал больше нас по политическому процессу в Сирии. Мы работаем с правительством и оппозицией», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что во время заседания Совета Безопасности ООН по урегулированию ситуации в Сирии постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что «Россия может заставить режим следовать поиску подлинного мира в Сирии».

Ранее Хейли заявила, что Россия не является другом США.

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