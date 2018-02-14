В Минобороны опровергли данные об инциденте между кораблями России и Британии

Данные о якобы произошедшем инциденте в проливе Босфор с судном ВМФ России «Кызыл-60» и кораблём ВМС Великобритании Enterprise не соответствуют действительности.

Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЮВО по Черноморскому флоту Вячеслав Трухачёв, передаёт РИА Новости.

По его словам, 14 февраля «вспомогательное судно Черноморского флота», следовавшее из Средиземного в Чёрное море, и британский корабль разошлись в штатном режиме.

Он отметил, что это произошло «на встречных курсах» на дистанции около 180 метров, что для данного участка «является абсолютной нормой для всех участников судоходства».

Трухачёв подчеркнул, что опасных манёвров, которые могли быть связаны с пересечением встречных курсов кораблей, не было.

Ранее в СМИ появилась информация об «инциденте» с участием судна российского и британского кораблей.