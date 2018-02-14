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В НАТО призвали Россию к прозрачности в вопросе размещения «Искандеров» под Калининградом

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В НАТО призвали Россию быть прозрачной в вопросе оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградской области, с соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы видели, как они доставляли «Искандеры» в Калининград и увозили обратно. Мы отметили, что они заявили об этом и что они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде. Я не буду комментировать вопрос о том, разместили ли они сейчас «Искандеры», это наши разведданные», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что Москва должна быть транспарентной в данной ситуации.

«Это одна из причин важности Совета Россия — НАТО, мы используем его для сообщения о военных учениях и военных потенциалах. Мы призываем Россию быть транспарентной», — заявил Столтенберг.

Ранее в Пентагоне заявили, что размещение в Калининградской области «Искандеров» не нарушает российско-американских договорённостей.

В декабре 2017 года в Европарламенте выразили обеспокоенность «милитаризацией» Калининграда и Крыма.

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