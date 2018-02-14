В Белом доме назвали возможную стоимость военного парада Трампа
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Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что стоимость парада может составить от $10 млн до $30 млн.
NEW: OMB Director Mulvaney says President Trump's military parade would likely cost between $10 million and $30 million. pic.twitter.com/DnHTHjjMTG— NBC News (@NBCNews) 14 февраля 2018 г.
Окончательная цифра будет зависеть от масштаба мероприятия и его длительности.
Ранее Трамп обратился к Пентагону с просьбой спланировать парад Вооружённых сил Соединённых Штатов в Вашингтоне.