Трамп попросил Пентагон спланировать военный парад в Вашингтоне
Отмечается, что парад призван отметить военную мощь США.
Pentagon officials say Trump has asked them to plan a massive parade that shows off US military strength and equipment. https://t.co/loZDNsaKWk— The Associated Press (@AP) 7 февраля 2018 г.
Как сообщил представитель Пентагона Чарли Саммерс, Минобороны осведомлено о просьбе президента и в настоящее время «рассматривает варианты» на этот счёт.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил информацию о том, что президент США Дональд Трамп собирается запросить у конгресса $716 млрд на военные расходы на 2019 финансовый год.