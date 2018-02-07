Трамп попросил Пентагон спланировать военный парад в Вашингтоне

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Президент США Дональд Трамп обратился к Пентагону с просьбой спланировать парад вооружённых сил Соединённых Штатов в Вашингтоне, сообщает Associated Press.

Отмечается, что парад призван отметить военную мощь США.

Как сообщил представитель Пентагона Чарли Саммерс, Минобороны осведомлено о просьбе президента и в настоящее время «рассматривает варианты» на этот счёт.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил информацию о том, что президент США Дональд Трамп собирается запросить у конгресса $716 млрд на военные расходы на 2019 финансовый год.

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