СМИ: В Болгарии украли оборудование для добычи биткоинов стоимостью €160 тысяч

В болгарском городе Благоевграде неизвестные похитили 21 компьютер, которые использовали для майнинга биткоинов и других криптовалют. Стоимость оборудования составляет более €160 тыс.

Об этом сообщает Dnevnik.

По данным издания, помещение, где находились компьютеры, не было оборудовано кондиционером или какой-либо другой охлаждающей техникой, поэтому его двери были открыты, чтобы аппаратура не перегревалась.

Вход внутрь преграждала лишь металлическая решётка, которая была вырвана похитителями.

Собственниками компьютеров были физические лица.

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