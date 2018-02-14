СМИ: В Болгарии украли оборудование для добычи биткоинов стоимостью €160 тысяч

Короткая ссылка
В болгарском городе Благоевграде неизвестные похитили 21 компьютер, которые использовали для майнинга биткоинов и других криптовалют. Стоимость оборудования составляет более €160 тыс.

Об этом сообщает Dnevnik.

По данным издания, помещение, где находились компьютеры, не было оборудовано кондиционером или какой-либо другой охлаждающей техникой, поэтому его двери были открыты, чтобы аппаратура не перегревалась.

Вход внутрь преграждала лишь металлическая решётка, которая была вырвана похитителями.

Собственниками компьютеров были физические лица.

Ранее стало известно, что в Исландии может возникнуть дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН рассказал о ситуации с биткоинами.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru