СМИ: В Болгарии украли оборудование для добычи биткоинов стоимостью €160 тысяч
Об этом сообщает Dnevnik.
По данным издания, помещение, где находились компьютеры, не было оборудовано кондиционером или какой-либо другой охлаждающей техникой, поэтому его двери были открыты, чтобы аппаратура не перегревалась.
Вход внутрь преграждала лишь металлическая решётка, которая была вырвана похитителями.
Собственниками компьютеров были физические лица.
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