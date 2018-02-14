Пожар на подстанции оставил без электричества часть Каракаса

Короткая ссылка
Столица Венесуэлы Каракас была частично обесточена из-за пожара на подстанции «Санта Тереза III».

Об этом сообщает Noticias24.

Уточняется, что без электроэнергии остались также некоторые жители населённых пунктов недалеко от столицы.

Публикация от @lmottad

Отмечается, что в городе из-за инцидента временно прекратили работу две станции метрополитена.

Министр энергетики страны Луис Домингес назвал причиной пожара саботаж.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае частично ликвидировали последствия аварии на ТЭЦ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru