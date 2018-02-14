Пожар на подстанции оставил без электричества часть Каракаса
Об этом сообщает Noticias24.
Уточняется, что без электроэнергии остались также некоторые жители населённых пунктов недалеко от столицы.
Отмечается, что в городе из-за инцидента временно прекратили работу две станции метрополитена.
Fallas electricas en metro Zoo y caricuao @metro_caracaspic.twitter.com/rvUDsjJVbq— Ubaldo Avila (@UbaldoAvila11) 14 февраля 2018 г.
Министр энергетики страны Луис Домингес назвал причиной пожара саботаж.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае частично ликвидировали последствия аварии на ТЭЦ.