Пожар на подстанции оставил без электричества часть Каракаса

Столица Венесуэлы Каракас была частично обесточена из-за пожара на подстанции «Санта Тереза III».

Об этом сообщает Noticias24.

Уточняется, что без электроэнергии остались также некоторые жители населённых пунктов недалеко от столицы.

Публикация от @lmottad Фев 13, 2018 в 9:39 PST

Отмечается, что в городе из-за инцидента временно прекратили работу две станции метрополитена.

Министр энергетики страны Луис Домингес назвал причиной пожара саботаж.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае частично ликвидировали последствия аварии на ТЭЦ.