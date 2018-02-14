В Краснодарском крае частично ликвидировали последствия аварии на ТЭЦ

Специалисты частично ликвидировали в Краснодарском крае последствия аварии на ТЭЦ, которая оставила без электричества почти 200 тыс. человек.

Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

«Включена в работу первая цепь воздушной линии 110 кВ «Краснодарская ТЭЦ — ХБК», подано напряжение на две подстанции класса напряжения 110 кВ (ХБК и «Восточная»). Электроснабжение части потребителей восстановлено», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент без света остаются до 37,2 тыс. человек.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.