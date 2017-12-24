Электроснабжение в Ленинградской области восстановлено

В Ленинградской области восстановлено электроснабжение, прерванное из-за шторма. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Ленэнерго».

«Специалисты ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») завершили восстановительные работы во Всеволожском, Лужском, Тихвинском и Бокситогорском районах Ленинградской области. С 19:30 воскресенья (24 декабря. — RT) все потребители «Ленэнерго» получают электроэнергию в полном объёме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области без электричества остались более 5 тыс. человек.

URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.