В Ленинградской области более пяти тысяч человек остались без электричества

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В Ленинградской области без электричества остались более 5 тыс. человек. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по области.

Как пишет газета «Известия», отключение произошло в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах.

Отмечается, что в зоне отключения электричества оказались 5013 человек, в настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Ранее стало известно, что более 4 тыс. жителей Пензенской области остались без электроснабжения из-за непогоды.

21 сентября URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.

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