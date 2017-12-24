В Ленинградской области более пяти тысяч человек остались без электричества

В Ленинградской области без электричества остались более 5 тыс. человек. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по области.

Как пишет газета «Известия», отключение произошло в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах.

Отмечается, что в зоне отключения электричества оказались 5013 человек, в настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Ранее стало известно, что более 4 тыс. жителей Пензенской области остались без электроснабжения из-за непогоды.

21 сентября URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.