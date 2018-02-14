Лавров обсудил с главой МИД Египта сирийскую проблему и палестино-израильское урегулирование

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри проблему сирийского и палестино-израильского урегулирования, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«14 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского и палестино-израильского урегулирования», — передаёт пресс-служба министерства.

Ранее Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора обсудили реализацию решений Конгресса сирийского национального диалога.

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