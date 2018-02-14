Путин 15 февраля обсудит с королём Иордании ситуацию в Сирии

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Президент России Владимир Путин 15 февраля проведёт встречу с королём Иордании Абдаллой II.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны намерены обсудить актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и проблематику ближневосточного урегулирования.

10 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провёл с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором они обсудили ситуацию в Сирии.

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