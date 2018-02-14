Путин выразил соболезнования королеве Дании в связи со смертью её супруга

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Дании Маргрете II с соболезнованиями в связи с кончиной её супруга принца Хенрика. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваше Величество, примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга — принца Хенрика. Искренне разделяю вашу скорбь», — говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал всем членам датской королевской семьи мужества и стойкости.

Принц Хенрик скончался на 84-м году жизни во вторник, 13 февраля.

В 2017 году королевская чета Дании отмечала золотую свадьбу.

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