Путин выразил соболезнования королеве Дании в связи со смертью её супруга
Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Дании Маргрете II с соболезнованиями в связи с кончиной её супруга принца Хенрика. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Ваше Величество, примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга — принца Хенрика. Искренне разделяю вашу скорбь», — говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал всем членам датской королевской семьи мужества и стойкости.
Принц Хенрик скончался на 84-м году жизни во вторник, 13 февраля.
В 2017 году королевская чета Дании отмечала золотую свадьбу.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: