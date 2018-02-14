Вернувшийся в Россию житель Саратова рассказал о своём пребывании в рядах ИГ
Россиянин нашёл человека, который помог ему уехать в Сирию, в Египте.
«Как и все, с кем я общался раньше, он говорил по-русски и был выходцем из Средней Азии. Он меня заверил, что там всё хорошо, никого не обижают», — сказал Балакшин.
Вербовщик обманул его, сказав, что те, кто присоединяется к террористам, «могут в любой момент уехать обратно, никто их не держит».
На границе с Сирией у него отобрали документы и телефон. Затем ему выдали оружие и отправили охранять склад на окраине города, находящегося под контролем ИГ.
Спустя некоторое время Балакшин потерял ногу в ходе авиаудара. В больнице террористы предложили ему совершить самоподрыв. Он сумел бежать и вернулся в Россию через Турцию.
Мужчина добровольно явился в правоохранительные органы и начал сотрудничать с ФСБ, и это в совокупности с тем, что он не участвовал в боевых действиях, позволило Балакшину остался на свободе.
Подробнее — в материале RT.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.