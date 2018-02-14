Вернувшийся в Россию житель Саратова рассказал о своём пребывании в рядах ИГ

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Житель Саратова Юрий Балакшин, несколько лет назад завербованный террористами «Исламского государства»*, потерял в Сирии ногу, но смог вернуться в Россию. О своём пребывании в рядах террористов он рассказал RT.

Россиянин нашёл человека, который помог ему уехать в Сирию, в Египте. 

«Как и все, с кем я общался раньше, он говорил по-русски и был выходцем из Средней Азии. Он меня заверил, что там всё хорошо, никого не обижают», — сказал Балакшин. 

Вербовщик обманул его, сказав, что те, кто присоединяется к террористам, «могут в любой момент уехать обратно, никто их не держит».

На границе с Сирией у него отобрали документы и телефон. Затем ему выдали оружие и отправили охранять склад на окраине города, находящегося под контролем ИГ. 

Спустя некоторое время Балакшин потерял ногу в ходе авиаудара. В больнице террористы предложили ему совершить самоподрыв. Он сумел бежать и вернулся в Россию через Турцию.

Мужчина добровольно явился в правоохранительные органы и начал сотрудничать с ФСБ, и это в совокупности с тем, что он не участвовал в боевых действиях, позволило Балакшину остался на свободе.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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