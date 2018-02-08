Небензя: боевики ИГ ищут новые источники дохода из-за нехватки средств

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Боевики террористической группировки «Исламское государство»* ищут новые источники финансирования из-за нехватки средств на фоне сокращения объёмов незаконной торговли нефтью и газом. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что действия военнослужащих сирийской армии и Воздушно-космических сил России лишили боевиков доступа к месторождениям углеводородов, что, в свою очередь, существенно сказалось на снижении дохода террористов от продажи нефти и газа в Сирии.

«По имеющимся у нас данным, к концу 2017 года организация получала не более $2 млн в месяц от незаконного оборота нефти и газа, тогда как общий доход игиловцев в ближневосточном регионе упал до $3 млн», — цитирует Небензю ТАСС.

Отмечается, что общий доход боевиков в 2016 году составил $260 млн.

При этом Небензя добавил, что в настоящее время террористы находятся в поиске новых источников финансирования, используя, в частности, информационные технологии.

«Борцы «халифата» не гнушаются и заработком через онлайн-казино», — заключил он.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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