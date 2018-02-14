У самолёта United Airlines во время полёта отвалилась обшивка двигателя

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У самолёта Boeing 777 авиакомпании United Airlines, следовавшего из Сан-Франциско в Гонолулу, в полёте отвалился кожух одного из двигателей. Об этом сообщает NBC.

Как отмечается, экипаж смог посадить лайнер, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке пилот посадил легкомоторный самолёт на пляже острова Лонг-Айленд «на спину».

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